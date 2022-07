Tunisie/ Référendum : Le silence électoral a commencé à l’étranger, et aura lieu dimanche à l’intérieur

Plus de trois jours nous séparent du référendum du lundi 25 juillet 2022 sur le projet de la nouvelle constitution présenté par le président Kaïs Saïed. Cette consultation référendaire se déroulera, ainsi, une année jour pour jour, après l’annonce par Kaïs Saïed des ses mesures exceptionnelles, où il a notamment suspendu l’Assemblée et limogé le gouvernement Méchichi.

Le scrutin se déroule de 06 : 00 à 22 : 00 en Tunisie, à l’exception de certains bureaux de vote à Kasserine, Siliana, Jendouba, Le Kef, Sidi Bouzid et Gafsa, qui ouvriront, selon des horaires spéciaux, de 07 : 00 à 18 : 00, et dont une liste exhaustive est publiée sur la page officielle, Facebook, de l’instance électorale.

Le silence électoral aura lieu dimanche 24 juillet à Zéro heure à l’intérieur du pays.

Le scrutin à l’étranger se déroulera les samedi, dimanche et lundi, 23, 24 et 25 juillet 2022 de 8 : 00 à 18 : 00 . Le premier bureau de vote ouvrira ses portes samedi à Sidney.

La période du silence électoral a déjà démarre à l’étranger à 0 heures de ce vendredi, et se poursuivra jusqu’à la fermeture du dernier bureau à l’étranger à San Francisco.

Le nombre d’inscrits sur le registre électoral a atteint quelque 9 millions 280 mille électeurs tunisiens.

L’instance électorale a inauguré hier, jeudi 25 juillet 2022, le centre des médias au palais des congrès de Tunis, qui permettra de suivre les différentes étapes du vote sur plusieurs jours, cela va du déroulement du scrutin en Tunisie et à l’étranger, au taux de participation au fur et à mesure que le vote avance, aux résultats préliminaires, aux résultats définitifs, etc.

