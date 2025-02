Tunisie: Remise de 120 logements sociaux Ã  Kairouan

Tunisie: Remise de 120 logements sociaux à Kairouan

Madame Sarra Zaâfrani Zenzri, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, a présidé, ce mardi 11 février 2025, une cérémonie de remise de logements sociaux dans le gouvernorat de Kairouan. Au total, 72 logements individuels ont été attribués à Sbikha, tandis que 48 logements collectifs ont été livrés à Oueslatia. L’événement s’est déroulé en présence du gouverneur de Kairouan, Dhaker Bargaoui, ainsi que de plusieurs responsables régionaux et cadres du ministère.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme spécial de logement social, financé par l’État et supervisé par la Société de promotion des logements sociaux (SPROLS). La réalisation des habitations à Sbikha a nécessité un investissement de 4,695 millions de dinars, tandis que celles de Oueslatia ont été construites pour un coût de 3,421 millions de dinars.

Caractéristiques des logements sociaux individuels à Sbikha

Situé dans le quartier Mongi Slim, le projet s’étend sur 2 hectares et comprend 72 maisons individuelles de 46 m² chacune, avec possibilité d’extension verticale et horizontale. Chaque habitation dispose d’un salon, d’une chambre, d’une cuisine et d’une salle de bain. Des espaces verts de 1 350 m² et une zone d’équipements de 500 m² ont également été aménagés.

Logements collectifs à Oueslatia

Le projet, construit sur un terrain de 4 059 m², comprend 4 immeubles de trois étages chacun, totalisant 48 appartements. Parmi eux, 46 logements offrent une superficie moyenne de 75 m², avec un salon, deux chambres, une cuisine et une salle de bain. Deux autres appartements, plus compacts, s’étendent sur 59 m².

Dans une démarche écoresponsable, le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a intégré des dispositifs d’économie d’énergie, notamment l’installation d’éclairages LED basse consommation, en partenariat avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

Le ministère poursuit actuellement la distribution des logements sociaux achevés dans l’ensemble des régions concernées. Les bénéficiaires sont sélectionnés après une vérification approfondie des listes par les commissions régionales, sous la supervision des gouverneurs.

