Tunisie : Remise des cartes de retrait et des cartes de paiement Ã©lectronique aux enfants des martyrs de l’armÃ©e

Tunisie : Remise des cartes de retrait et des cartes de paiement électronique aux enfants des martyrs de l’armée

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, a procédé, ce mercredi 10 janvier 2024, au Mess des officiers du Belvédère, à la remise des cartes de retrait, et des cartes de paiement électronique, spécifique aux indemnités scolaires des enfants des martyrs des opérations terroristes parmi les militaires.

« Ce qui a été présenté, ce jour, aux enfants des martyrs ayant appartenu à l’institution militaire de la part de la fondation, Fida, n’est qu’un premier pas qui sera suivi par d’autres, en vue de prendre en charge ces enfants, et de s’occuper de leur cursus scolaire et universitaire », a-t-il souligné, en présence du président de la fondation, Fida, Ahmed Jaâfar.

Il a, encore, indiqué que « la rencontre d’aujourd’hui intervient en concrétisation du choix du président de la république, pour la prise en charge sociale, financière et morale des familles des martyrs de la patrie et de l’institution militaire, qui se sont sacrifiés pour que la Tunisie demeure stable et sûre », rapporte le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Le président de la fondation Fida a indiqué, pour sa part, que cette occasion sera suivie par d’autres rencontres périodiques avec les personnes concernées, parmi les enfants des martyrs des forces armées. Leurs familles seront contactées en vue d’honorer les droits, comme l’Etat s’y est engagé, a-t-il souligné en substance..

Gnetnews