Tunisie : Remise des clefs de 70 logements sociaux individuels à Ben Guerdane

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé, ce lundi 26 juin, une cérémonie de remise des clefs de 70 logements sociaux individuels « résidences de la cité de l’aéroport », à la délégation de Ben Guerdane (Médenine).

Réalisé par la société de promotion des logements sociaux (SOPROLS), ce projet est financé par le budget de l’Etat, moyennant un coût de six millions de dinars. Il s’inscrit dans le cadre de la deuxième tranche du programme spécifique du logement social.

Le projet de la Cité de l’aéroport 1, jouxte « le complexe sportif 07 Mars » de Ben Guerdane. Il est constitué de 70 lotissements de logements individuels, trois lotissements dédiés aux équipements, un lotissement destiné au transformateur électrique, et deux lotissements dédiés aux espaces verts.

La ministre a assuré que la livraison des logements sociaux allait se poursuivre dans les différents gouvernorats, au fur et à mesure que les listes auront été établies.

Ont été présents à cette cérémonie Saïed Ben Zayed, Sami Khelifa, et Saber Dhifli, respectivement, gouverneur de Médenine, délégué de Ben Guerdane, et directeur régional de l’équipement et de l’Habitat, ainsi que de plusieurs autres responsables.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, avait présidé, samedi, une séance ministérielle consacrée aux logements sociaux, et a exhorté les autorités concernées à coordonner leurs actions, afin que les listes des bénéficiaires soient établies avec célérité, et les logements remis à leurs ayant droit, dans les délais convenus.

