Tunisie : Une séance ministérielle à la Kasbah consacrée aux logements sociaux

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a présidé, samedi, une séance de travail ministérielle consacrée au suivi de l’état d’avancement du programme spécifique du logement social.

Bouden, citée par un communiqué de la présidence du gouvernement, a affirmé l’importance de ce programme social, lequel vise à assurer le logement décent aux couches sociales à revenu limité, appelant à protéger les constructions prêtes, et à les sécuriser contre les actes de vols et de pillage.

Elle a recommandé la nécessité de la conjugaison des efforts de l’ensemble des intervenants, en vue d’accélérer l’établissement des listes définitives des bénéficiaires par les commissions régionales, et d’aplanir les difficultés, afin que la remise des clefs puisse se faire dans les délais les plus proches, conformément au calendrier fixé à cet effet.

Ont pris part à cette réunion, Kamel Feki et Sarra Zaâfrani Zenzeri, respectivement, ministre de l’Intérieur et ministre de l’Equipement, et de l’habitat ainsi que les gouverneurs, les chargés de la gestion des affaires des gouvernorats, avec la participation d’autres responsables à distance, outre les cadres centraux et régionaux.

Gnetnews