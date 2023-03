Tunisie : Remise des clefs de 87 logements individuels et collectifs à Jendouba

Une cérémonie de remise des clefs de 87 logements individuels et collectifs, au lotissement Tebornouk (délégation Ghar Dimaou) au gouvernorat de Jendouba, a eu lieu hier, dimanche 05 Mars 2023, en présence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Tunis, Abdelaziz ben Ali Saqr, du gouverneur de Jendouba, Samir Kouka, et autres responsables centraux et régionaux.

Le projet baptisé, logements Erriadh, a été financé, conjointement, par le budget de l’Etat et le fonds saoudien pour le développement. Il s’inscrit, dans le cadre, du deuxième axe du programme spécifique du logement social.



La ministre, l’ambassadeur et autres officiels se sont rendus, par la suite, sur le site d’une terre domaniale couvrant près d’un hectare, proposé par la commission régionale du programme spécifique du logement social pour abriter la deuxième tranche du programme à Ghar Dimaou.

La ministre a, par ailleurs, annoncé que la remise des clefs des logements sociaux, allait se poursuivre, dans les différentes régions du pays, selon la disponibilité des listes.

