Tunisie : Remous à la télévision nationale, précisions de la direction

La télévision tunisienne exprime ce vendredi 04 février son « regret suite aux décisions émises par le bureau syndical du SNJT de la télévision ».

Dans un communiqué paru sur sa page officielle, Facebook, la direction de la télévision se défend « d’avoir renié ses engagements envers les revendications professionnelles, contrairement à ce qui a été relayé ».

Elle dit avoir « appelé à la nécessité de respecter les dispositions règlementaires et administratives, a fortiori que parmi les principaux points litigieux, celui portant sur les revendications matérielles et les postes fonctionnels, ayant des répercussions financières qu’il est difficile de régler dans les délais les plus proches, à l’heure où l’établissement traverse des difficultés financières ».

La direction de la télévision dit œuvrer « à parvenir, rapidement, à des solutions en vue d’aplanir les difficultés techniques et logistiques, et acquérir des équipements, en vue d’assurer les meilleures conditions de travail pour les journalistes, et de produire, ainsi, une matière, d’une qualité supérieure ».

La direction de la télévision en appelle à la compréhension des journalistes envers « la spécificité de ce service public », et les presse d’œuvrer à préserver « l’image et la place de l’établissement ».

