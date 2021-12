Tunisie : Réouverture de la plateforme à partir de ce 1er décembre pour l’octroi des indemnités exceptionnelles (ministère)

Le ministère des Affaires sociales annonce ce mercredi 01er décembre, la réouverture de la plateforme électronique helptourism.social.tn, dans le cadre des indemnités exceptionnelles accordées aux employés du secteur du tourisme.

Le ministère rappelle l’ensemble des établissements touristiques et de l’artisanat, exerçant dans les secteurs mentionnés sur le lien suivant : bit.ly/3cixvdz, et touchés par les répercussions de la propagation du Coronavirus, que la plateforme en question sera rouverte pendant la période du 1er au 07 décembre 2021.

Il les appelle à inscrire exclusivement leurs demandes sur ladite plateforme.

Cette disposition intervient en vertu de l’article 32 de la loi des finances de l’année 2021, et la décision commune des ministres des Affaires sociales, de l’Économie et des Finances et de l’appui à l’investissement, datant du 25 janvier 2021.

La réinscription devra avoir lieu au début de chaque mois pour les entreprises dont les employés n’ont pas encaissé toutes les tranches de l’indemnité en question (06 mois au maximum).

Gnetnews