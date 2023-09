Tunisie : Réouverture de l’inscription à distance pour les enfants des classes préparatoires

Le ministère de l’Education, et ceux de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, et des Affaires religieuses annoncent, ce vendredi 22 septembre, dans un communiqué conjoint, la réouverture de l’inscription à distance pour les enfants des classes préparatoires (nés en 2018), au titre de l’année scolaire 2023/ 2024 dans les écoles primaires privées et publiques, les jardins d’enfants et les écoles coraniques (Kouttebs) agrées.

L’inscription en ligne démarrera le mardi 26 septembre à midi, et se poursuivra au 09 Octobre 2023 sur le lien suivant :

www.preparatoire.education.tn

Gnetnews