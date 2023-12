Tunisie: Repli du taux d’inflation en Tunisie (INS)

Selon les données de l’Institut National de la Statistique (INS), le taux d’inflation a enregistré un repli à 8,3%, comparé à 8,6% au mois d’octobre. Ce recul de l’inflation, malgré une augmentation mensuelle, s’explique par la décélération du rythme d’augmentation des prix entre novembre et octobre de cette année, en comparaison avec la même période de l’année précédente.

Plus précisément, on observe un fléchissement du rythme annuel d’augmentation des prix dans le groupe des « produits alimentaires », passant de 13,1% à 11,9%, et dans le groupe des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer », qui diminue de 8,8% à 8,1%.

En novembre 2023, les prix à la consommation ont connu une augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent, où une hausse de 0,7% avait été enregistrée. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des prix de l’alimentation de 0,4% et des services des restaurants, cafés et hôtels de 0,7%.

Concernant la variation mensuelle des prix des produits alimentaires, on note une augmentation de 0,4%, principalement en raison de la hausse des prix des huiles alimentaires de 3,8%, des produits dérivés des céréales de 1,1%, des fruits de 0,9%, et des poissons de 0,9%. En revanche, les prix des volailles ont enregistré une baisse de 5,7%.

Gnetnews