Tunisie : Report de l’entrée en vigueur du décret sur le permis à 16 ans

Le président de l’organisation nationale des établissements d’auto-écoles, Omar Fetoui, a déclaré ce mardi 12 juillet, qu’une séance de travail s’est tenue aujourd’hui pendant trois heures, au siège du ministère du Transport, autour du décret gouvernemental n’o 510, du 18 juin 2021, fixant les types de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, leur validité et leur renouvellement.

Cette réunion a eu lieu, en présence du chef de cabinet du ministre et des représentants du secteur de différents gouvernorats de la république, comme Tataouine, Médenine, Gabès, Sousse et Mahdia…

Dans une déclaration à Jawhara, Fetoui a indiqué que « cette réunion était positive, la partie ministérielle était persuadée des insuffisances du décret gouvernemental n’o 510 qui légitime la corruption », selon ses dires.

Il a été convenu d’en reporter la mise en application à une date ultérieure, alors qu’il devait entrer en vigueur demain, mercredi. L’Agence technique du transport terrestre sera tenue au courant en vue de se concerter davantage autour du décret gouvernemental, a-t-il souligné.

Le décret gouvernemental n’o 510 définit l’âge minimum des candidats aux différents types de permis de conduire à :

*16 ans pour la catégorie AA,

*18 ans pour les catégories A, B et G,

*20 ans pour les catégories G, Z, B et H,

*21 ans pour les catégories D, G, H et DH.

Selon l’article 12 du décret gouvernemental, le permis de conduire n’est délivré, dans ses différentes catégories, qu’après avoir présenté un certificat médical, prouvant que la personne en question est dotée des aptitudes physiques et mentales l’habilitant à conduire les véhicules, de la catégorie en question.

Gnetnews