Tunisie : Retour attendu des bateaux Costa à la Goulette après des années d’absence

L’opérateur Carnival qui gère les croisières Costa et Aida souhaite revenir sur le port de la Goulette, à travers la programmation de trois croisières en septembre 2023, en avril et mai 2024, à bord des bateaux Costa favolosa et Costa Basiviaca, dans la perspective d’une programmation intensive sur la destination tunisienne, pendant l’année 2024, annonce l’Office de la Marine marchande et des ports.

Ce retour attendu intervient après des années d’absence.

Le retour de l’opérateur du tourisme de Croisières Carnival a été précédé par la reprise des MCS, » royal caribbean cruises » et « noble caledonia cruises », qui assureront 43 croisières.

Ces reprises ont été rendus possibles par les efforts constants des différents parties prenantes dans le tourisme de croisière, dernière action en date la présence conjointe de l’office de la Marine marchande et des ports (OMMP), de l’office national du tourisme tunisien (ONTT), de l’agence nationale de protection du patrimoine, de la fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV), et de la société GSC, exploitant le village touristique de la Goulette, à la foire seatrade med les 14 et 15 septembre à Malaga (Espagne).

Des rencontres ont eu lieu en marge de cet évènement avec les opérateurs de croisières, pour commercialiser la destination tunisienne, en mettant en avant les moyens assurés par les ports tunisiens, à l’instar de Zarzis, Sfax et Sousse pour explorer de nouvelles destinations qui leur sont limitrophes.

Gnetnews