Tunisie : Réunion à distance avec la compagnie MSC, pour le développement du tourisme de croisières au port de la Goulette

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a présidé, ce mercredi 07 février 2024, une réunion à distance, avec les représentants de la compagnie de croisières, MSC, pour examiner les moyens de promouvoir le tourisme de croisière au port de la Goulette, et l’éventualité de le développer dans d’autres ports, étant donné que tous les attributs de sécurité et sûreté sont réunis.

Le ministre a recommandé la tenue de réunions régulières entre l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP), et les représentants de la compagnie MSC, en vue de proposer les meilleures formules d’exploitation de la gare maritime des croisières à la Goulette et dans les autres ports maritimes tunisiens dans les meilleurs délais, de manière à développer cette importante activité et à valoriser les attributs touristiques, civilisationnels et culturels de notre pays.

Gnetnews