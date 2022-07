Tunisie : Rien ne sera laissé au hasard au niveau des passagers frontaliers pour fluidifier l’afflux des Algériens

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, a décidé de mettre en place une commission multipartite, au niveau de chaque passage frontalier à l’ouest du pays.

Cette commission aura à tenir des réunions périodiques, et à soumettre des rapports quotidiens pour s’assurer des dispositions logistiques et organisationnelles du point de passage frontalier, en coordination avec les autorités régionales, a-t-il préconisé, cité par un communiqué du ministère du Transport.

Lors d’une réunion tenue hier, lundi 11 juillet, en prévision de la réouverture des passages frontaliers terrestres avec l’Algérie à compter du 15 juillet, le ministre a considéré « la réussite des opérations d’affluence, comme étant une responsabilité nationale conjointe ».

En présence du PDG des points de passagers frontaliers, des représentants des ministres du Transport, de l’Intérieur, du Tourisme, du Commerce et de la douane tunisienne, le ministre a appelé à « une application stricte du protocole sanitaire, ainsi qu’à prendre les précautions nécessaires, s’agissant d’une éventuelle hausse de la demande des besoins de première nécessité, vu l’affluence massive attendue dans notre pays ».

Selon les professionnels du tourisme algérien, un million de touristes algériens sont attendus dans nos contrées cet été.

Il a, par ailleurs, appelé à faire montre de vigilance pour parer au plus pressé, à travers la mise en place de plans d’action d’intervention urgente, et à tenir les passagers au fait des différentes procédures liées au transit, au volet sanitaire, et à renforcer la sécurité routière en vue d’une saison touristique sûre.

Majidi a recommandé la mise en place d’aires de repos, de chapiteaux, de salles de prières, de restaurants, buvettes et autres services postaux et bancaires.

L’importance requise devra être également accordée à la propreté et à l’esthétique des points de passages frontaliers, tout en tâchant d’éviter l’encombrement et la pression pendant les heures de pointe.

Il a, de surcroit, exhorté à traduire dans les faits la stratégie nationale liée au développement des passages frontaliers, de manière à redynamiser leur région d’implantation, avec l’unification des procédures avec le point du passage, côté algérien.

