Tunisie : Rjiba en visite à Bagdad où il s’est entretenu avec plusieurs responsables irakiens

Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires Etrangères a effectué une visite de travail à Bagdad les 26 et 27 juillet 202, à l’invitation du Secrétaire Général du Ministère irakien des Affaires Etrangères Pour la Coopération Bilatérale, Mohammed Hussein Mohammed Bahr al-Uloom.

Lors d’une séance de travail conjointe, le deux parties ont passé en revue les domaines de coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Irak et les positions des deux pays sur des questions d’intérêt commun.

Les deux hommes ont souligné « la profondeur des relations bilatérales et exprimé leur satisfaction quant au niveau de l’état de la coopération et l’intention des deux parties de continuer à la développer dans tous les domaines, notamment par la tenue de la 17e session de la commission mixte tuniso-irakienne », indique le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Mounir Ben Rejiba a eu, par ailleurs, des entretiens avec le ministre irakien des Transports et les Secrétaires d’Etat à l’Industrie et à la Santé, ayant porté sur les perspectives prometteuses de la coopération et les opportunités de partenariat, en particulier dans les secteurs du Commerce, de l’Industrie, de la Santé, des Transports et du Tourisme.

Il a été également souligné l’importance de renforcer le cadre juridique régissant les relations entre les deux parties et d’accélérer le rythme des négociations sur les projets d’accords en cours.