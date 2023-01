Tunisie : Round up des interventions de l’armée de terre, de l’air et de la marine (Défense)

L’institution militaire continue à s’acquitter des missions qui lui sont dévolues, portant sur la défense de l’invulnérabilité de la patrie, la protection des eaux territoriales, de l’espace aérien, la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières.

L’armée nationale a par ailleurs, contribué à contrer les activités illégales, à appuyer les autorités civiles en matière de sécurisation de grandes manifestations nationales et internationales, rapporte ce vendredi 06 janvier, le ministère de la Défense nationale, présentant un round up des activités de l’armée.

L’armée de terre

Les unités militaires déployées dans les régions frontalières Sud-est et sur les hauteurs Ouest ont empêché 3601 personnes de franchir les frontières, vers le territoire tunisien. Comme elles ont avorté de nombreuses opérations de contrebande, au cours desquelles, quelque 447 véhicules et camions chargés de différents produits, à l’instar de 201 fusils de chasse, 1.524.628 cachets (stupéfiants), 4425 kg de cannabis, et 6.815.309 paquets de cigarettes ; des saisies estimées à plus de 51 millions de dinars.

Interventions de la marine dans le domaine de la recherche, de secours et de sauvetage

Les activités de la marine ont porté, l’année écoulée, sur des missions de secours et de sauvetage et de lutte contre les opérations illégales en mer. La marine a mené 236 interventions dans le domaine de recherche et de sauvetage et d’aide, et 55 opérations contre des opérations illégales.

L’aviation a mené l’année écoulée 170 missions dans le cadre de sa contribution aux interventions d’extinction des incendies dans de nombreuses régions de la république, et de l’appui des efforts de l’Etat en matière de sécurisation des grandes cultures, et d’évacuation sanitaire par les airs, à raison de 425 heures de vol.

Gnetnews