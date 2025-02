Tunisie – Royaume-Uni : Vers un renforcement du partenariat militaire et Ã©conomique

Tunisie – Royaume-Uni : Vers un renforcement du partenariat militaire et économique

La coopération militaire entre la Tunisie et le Royaume-Uni et les perspectives de son renforcement ont été au centre d’une rencontre, jeudi, entre le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, et le général Edward Ahlgren, conseiller principal chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au ministère britannique de la Défense.

Lors de cet entretien, Sehili a exprimé la volonté de la Tunisie de consolider davantage ce partenariat, notamment dans les domaines de la formation, de l’entraînement, des forces spéciales et des exercices militaires conjoints. Il a mis en avant les liens historiques entre les deux pays, fondés sur des valeurs communes de paix et de solidarité.

Le ministre a également plaidé pour une diversification des axes de coopération, en mettant l’accent sur l’implication du Royaume-Uni dans des projets intégrés à vocation économique, sociale et environnementale, notamment dans le sud de la Tunisie. Il a cité en exemple le projet de Regim Maatoug, qui a permis la transformation d’une zone désertique en oasis prospère.

Sur le plan sécuritaire, Khaled Sehili a souligné le rôle stabilisateur de la Tunisie dans la région et son engagement à gérer la question de la migration irrégulière selon une approche équilibrée, combinant protection des frontières et respect des droits humains. Il a insisté sur la nécessité d’un traitement global du phénomène migratoire, passant par des politiques de développement durable et une coopération accrue avec les partenaires internationaux.

De son côté, le général Edward Ahlgren a réaffirmé l’engagement du Royaume-Uni à renforcer la coopération militaire bilatérale et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration, dans un cadre de confiance mutuelle et d’intérêts partagés.

Gnetnews