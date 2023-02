Tunisie : L’Italie disposÃ©e Ã  dÃ©velopper les capacitÃ©s de l’armÃ©e pour garantir la sÃ©curitÃ© en MÃ©diterranÃ©e (Saggio)

Tunisie : L’Italie disposée à développer les capacités de l’armée pour garantir la sécurité en Méditerranée (Saggio)

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, a reçu ce, vendredi 10 février, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio SAGGIO.

Le ministre a salué « les relations historiques et l’amitié ancienne entre les deux pays ».

« L’Italie est parmi les plus importants partenaires de la Tunisie, au fil de l’histoire, dans la mesure où elles sont liées par les mêmes défis sécuritaires », a-t-il souligné, cité par un communiqué de son département, appréciant « son interaction avec les préoccupations de la Tunisie en termes de sécurité et développement, et ses dispositions à consolider la coopération bilatérale, dans le cadre de la confiance et du respect mutuel ».

Le diplomate italien a, pour sa part, exprimé son « soulagement » envers le niveau de la coopération entre les deux pays dans les domaines militaires et du développement, tant dans le cadre de la coopération bilatérale, que celle multilatérale.

Il a affirmé les dispositions de son pays « à continuer à œuvrer à développer les capacités de l’armée tunisienne, ce qui garantit la stabilité et la sécurité de la région méditerranéenne, confrontée à de grands défis sécuritaires », indique la même source.

Gnetnews