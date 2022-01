Tunisie : SaÃ¯da Akremi dit s’Ãªtre conformÃ©e Ã  la dÃ©cision des mÃ©decins, et annonce entrer dans une grÃ¨ve de la faim

Tunisie : Saïda Akremi dit s’être conformée à la décision des médecins, et annonce entrer dans une grève de la faim

L’avocate et épouse du dirigeant d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, a affirmé ce jeudi 06 janvier, qu’elle s’était conformée à la décision de l’équipe médicale, de ne pas l’autoriser à observer un sit-in au sein du service de réanimation de l’hôpital Habib Bougatfa (Bizerte), en respect du personnel médical et des malades.

Dans sa réponse au communiqué du syndicat de base des médecins, pharmaciens et dentistes de Bizerte, et du syndicat de base des soignants de l’hôpital Habib Bougatfa (Bizerte), Akremi a indiqué, dans une déclaration à Mosaïque, avoir quitté le service de réanimation avec ses enfants, et a observé un sit-in devant ledit service.

Elle a ajouté qu’un médecin lui a présenté la nourriture, mais les unités sécuritaires présentes à l’hôpital l’ont empêchée de s’alimenter, affirmant avoir entamé une grève de la faim.

Les deux syndicats précités avaient dénoncé ce qu’ils ont qualifié de « précédent grave », que les hôpitaux tunisiens n’ont pas connu, au sujet du sit-in de l’épouse de Bhiri au sein du service de réanimation en vue de réclamer la libération de son mari, chose que Saïda Akremi a démentie, appelant les syndicats à contacter les médecins pour savoir la vérité.

Gnetnews