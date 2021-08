Tunisie/ Saïed à une délégation saoudienne : « Les mesures exceptionnelles visent à préserver l’Etat de l’effondrement »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rencontré hier dimanche 22 août, à Carthage, le ministre d’Etat pour les affaires africaines en Arabie Saoudite, Mohamed Ibn Abdelaziz al-Qattan.

Le chef de l’Etat a, en prélude, exprimé ses remerciements et gratitude pour le roi saoudien et le prince héritier pour leur fort soutien à la Tunisie en cette conjoncture politique, économique et sanitaire difficile.

« Le peuple tunisien n’oubliera pas les positions honorables, et le noble élan de solidarité de l’Arabie saoudite, en ces circonstances critiques », a affirmé Kaïs Saïed, cité par un communiqué de la présidence, réaffirmant « la détermination de la Tunisie à promouvoir davantage ses relations fraternelles solides avec le Royaume saoudien ».

Il a ajouté que « les mesures exceptionnelles prises au soir du 25 juillet, visaient à préserver l’Etat de l’effondrement, face à une crise sans précédent, et à mettre un terme à des choix qui n’ont fait qu’aggraver la pauvreté, et nuire à la subsistance du peuple et ses ressources, signalant qu’il n’y a pas lieu à un retour en arrière.

Le ministre d’Etat saoudien pour les affaires africaines a affirmé la détermination de son pays, à poursuivre son soutien à la Tunisie, et à l’appuyer dans tous les domaines.

Une réunion élargie entre les ministres et hauts responsables tunisiens et les membres de la délégation saoudienne s’est tenue dans la foulée, pour examiner les moyens de coopération entre les deux pays à la prochaine période.

