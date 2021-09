Tunisie : Saïed affirme sa confiance en les hommes d’affaires ; l’annonce des grandes surfaces

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé sa confiance dans le capital national, qui sera à la hauteur de cette période historique en Tunisie.

Lors d’une rencontre samedi soir, avec le président de l’UTICA, Samir Majoul, le chef de l’Etat a assuré que « les hommes d’affaires vont participer, grâce à leur haut sens patriotique et leur détermination sincère, à la consolidation des investissements, la création de postes d’emploi, le développement et l’impulsion de l’initiative privée, notamment des diplômés du supérieur ».

Saïed s’est engagé « à assurer un climat des affaires et d’investissement propice, tout en poursuivant le soutien nécessaire aux entreprises tunisiennes, via la lutte contre toutes les formes de corruption, la facilitation des procédures, la compression des coûts de manière à améliorer la capacité compétitive des exportations tunisiennes, afin qu’elles puissent conquérir de nouveaux marchés ».

Présent à cette entrevue aux côtés de Hamadi Koôli et Naceur Jeljeli, respectivement vice-président de l’UTICA, et président du conseil des chefs des fédérations professionnelles, le président de la chambre syndicale des grandes surfaces, Hédi Baccour, a fait part de la décision des espaces commerciaux de vendre une grande partie des fournitures scolaires aux prix de revient et sans marge bénéficiaire, pendant la période du 5 au 26 septembre.

Gnetnews