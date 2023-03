Tunisie : Saïed affirme son attachement aux entreprises médiatiques, et livre un message à la nouvelle assemblée

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé qu’il n’y avait pas lieu de renoncer aux entreprises publiques, pointant de nouveau la mauvaise gestion et la corruption, et promettant une guerre sans merci contre les corrompus.

Se rendant samedi dernier, en visite impromptue, au siège de la SNIPE-la Presse, le président de la république a dit l’attachement aux entreprises médiatiques, et à la Presse écrite, citant, particulièrement, La Presse, Assabah…, des institutions prestigieuses qui ont joué un rôle primordial dans l’histoire de la Tunisie, et ou se sont succédé, sur des générations, autant de belles plumes.

Le chef de l’Etat a promis des solutions pour pérenniser cette ancienne entreprise médiatique, constituée des journaux La Presse et Assahafa, et la faire renouer avec la prospérité, comme c’était le cas à la belle époque. D’autant que SNIPE -La Presse qui se débat dans une crise financière aiguë, est victime de mauvaise gestion et de corruption, alors qu’elle dispose d’un important patrimoine ; lequel est désaffecté et à l’abandon.

Des législations émanant de la volonté populaire

Kaïs Saïed a saisi cette occasion pour livrer un message au nouveau parlement, qui a ouvert ses travaux, ce lundi 13 Mars 2023, en séance plénière inaugurale, marquant le démarrage de la nouvelle législature.

« Le nouveau parlement devra répondre aux aspirations du peuple, et édicter des législations, émanant de la volonté populaire », a-t-il souligné.

« Ceux qui parlent de blocs parlementaires et de la constitution de 2014 sont en dehors de l’histoire, qu’ils regardent l’histoire des démocraties », a-t-il asséné.

S’agissant de l’Assemblée des régions et des districts, le but est, selon ses dires, que les régions défavorisées et marginalisées soient représentées en son sein.

Les députés sont mandatés par la population et élus au scrutin uninominal, la procuration leur est retirée lorsqu’ils auront failli à leurs responsabilités, a-t-il déclaré en substance, au sujet de l’Assemblée en devenir.

Gnetnews