Tunisie : SaÃ¯ed appelle Ã  focaliser Ã  Davos sur les dimensions sociales et les droits qui ne sont pas inscrits dans la loi du marchÃ©

Tunisie : Saïed appelle à focaliser à Davos sur les dimensions sociales et les droits qui ne sont pas inscrits dans la loi du marché

Le président de la république, Kaïs Saïed, a tenu hier, lundi 16 janvier à Carthage, une séance de travail avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, ainsi qu’avec Sihem Boughdiri Nemsia, et Marouane Abassi, respectivement, ministre des Finances et gouverneur de la banque centrale de Tunisie (BCT).

La rencontre a porté sur le programme de participation de la délégation tunisienne à la réunion annuelle du forum économique mondial, « Forum de Davos », en Suisse.

Le chef de l’Etat a appelé à « la nécessité de clarifier la situation financière et monétaire en Tunisie, ne pouvant être appréhendée sur la base des chiffres et des taux uniquement, mais il faudrait tenir compte de la situation sociale, en premier lieu ».

« Les entités humaines ont des droits que l’Etat devra garantir, à l’instar du droit à l’enseignement public, et à l’emploi, qui préserve la dignité, le logement, le transport et autres droits garantis par la constitution, et les traités internationaux et régionaux, lesquels ne s’inscrivent pas dans la la loi du marché, comme les actions des sociétés commerciales », a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence de la république.

Le chef de l’Etat a ajouté que « les équilibres financiers auxquels aspirent l’ensemble des pays, ne reposent pas, uniquement, sur les critères de revenus et des dépenses, mais aussi sur la base de la justice sociale, comme le prévoit la constitution du 25 juillet 2022 ».

La cheffe du gouvernement, et la délégation l’accompagnant, se sont envolées hier, vers la Suisse, où se tient le prestigieux Sommet de Davos, lieu de rencontre annuelle du gotha de l’économie et des finances international, et des dirigeants du monde entier pour analyser l’état de la planète et tenter d’apporter des solutions aux problèmes qui la rongent.

Les répercussions de la pandémie du Coronavirus, la guerre russe en Ukraine, et les crises alimentaire et énergétique qui en ont découlé, les changements climatiques et bien d’autres thématiques sont inscrites à l’ordre du jour de cette espèce de brainstorming mondial.

