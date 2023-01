Tunisie : Le programme de Najla Bouden Ã  Davos, et la dÃ©lÃ©gation l’accompagnant

Tunisie : Le programme de Najla Bouden à Davos, et la délégation l’accompagnant

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, participe à partir de demain, mardi 17 janvier au jeudi 19 janvier en Suisse, aux travaux du forum économique mondial, Davos 2023, qui se tient sous le signe « la coopération dans un monde fragmenté.

Bouden participera à plusieurs cercles de débat portant sur les thématiques économiques de l’heure. Elle rencontrera des chefs d’Etat et de gouvernement, et s’entretiendra avec les représentants des institutions financières internationales, et des groupements économiques mondiaux, annonce, ce soir, la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Seront présents à cette édition du forum de Davos, des dirigeants de différents pays, des hauts responsables et experts des milieux économiques, pour examiner les politiques gouvernementales, les stratégies d’affaires, ainsi que les défis auxquels se heurte le monde, et prospecter les solutions idoines à même de les relever, a fortiori face aux évolutions géopolitiques et économiques, consécutives à la pandémie du Covid-19 et aux retombées de la crise russe en Ukraine, ajoute, en substance, la même source.

La Première ministre sera accompagnée par Sihem Boughdiri Nemsia et Marouane Abassi, respectivement, ministre des Finances et gouverneur de la banque centrale de Tunisie (BCT).

Le Forum économique mondial avait, annoncé dimanche, la participation de Najla Bouden à ses travaux. Elle sera ainsi, pour la deuxième année consécutive, à la prestigieuse ville helvétique, au milieu des dirigeants du monde, et du gotha international de l’économie et des finances, pour contribuer à cette espèce de réflexion collective aux problèmes qui secouent la planète et aux solutions à même d’y remédier.

