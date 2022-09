Tunisie : SaÃ¯ed appelle Ã  traduire dans les faits la rÃ©conciliation pÃ©nale, conformÃ©ment Ã  la nouvelle loi

« Les sujets liés à l’approvisionnement du marché en produits de base, et la nécessité de consentir davantage d’efforts pour lutter contre la spéculation et la hausse des prix », ont été au centre d’une entrevue hier, lundi 05 septembre, au palais de Carthage entre le président de la république, Kaïs Saïed, et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.