Tunisie : SaÃ¯ed au ministre de l’IntÃ©rieur : les responsables devront faire leur travail et ne pas attendre les instructions du pouvoir central ou de la prÃ©sidence

Tunisie : Saïed au ministre de l’Intérieur : les responsables devront faire leur travail et ne pas attendre les instructions du pouvoir central ou de la présidence

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, mercredi 27 décembre à Carthage, le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, autour de la situation sécuritaire générale dans le pays.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité pour les responsables dans les régions et les délégations, outre les municipalités à assumer leurs responsabilités envers les citoyens dans les meilleures conditions, et les délais les plus courts. « Les responsables, quelle qu’en soit la position, ne devront pas attendre les instructions du pouvoir central, et dans la plupart des cas, de la présidence, elle-même, pour rendre un service », a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence.

Kaïs Saïed a appelé à sécuriser les routes dans l’ensemble des régions, en substitution du slogan « vacances en sécurité » sur une route sûre tout au long de l’année.

Il a donné ses instructions à intensifier les patrouilles pour combattre le crime, tous types confondus, et la spéculation des denrées alimentaires, pointant « ceux qui, non seulement, cherchent les gains illicites, mais s’allient à des parties connues, dont le but est de provoquer des crises et d’attiser la situation sociale ».

