Tunisie/ Saïed au peuple : « Dites oui pour que l’Etat ne soit pas frappé de sénilité »

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’adresse ce mardi 05 juillet 2022, au « grand peuple tunisien », où il explique le bien-fondé de la constitution qu’il soumettra le 25 juillet au référendum, et où il l’incite à voter oui.

Dans une longue déclaration, parue sur la page officielle de la présidence, sous l’intitulé : « Pour l’Etat, les droits, et les libertés, une constitution qui les protège, pour le peuple une révolution dont il éloigne l’ennemi », Saïed écrit que « la constitution est une âme avant d’être de simples institutions. Ce projet qui vous est soumis exprime l’esprit de la révolution, et ne renferme absolument pas aucune atteinte aux droits et libertés ».

Saïed revient sur la création d’un conseil national des régions et districts, dont le but est « de permettre la contribution de tous à la prise de décision, celui qui a été marginalisé tendra à mettre les textes qui le sortiront du cercle de la marginalisation et de l’exclusion ».

Le chef de l’Etat s’en est pris à ceux qui prétendent que « cette constitution va faire revenir le pays au despotisme ».

Selon ses dires, « ils n’ont pas pris la peine d’en examiner tous les articles, n’ont pas regardé la composition de la Cour constitutionnelle, la possibilité de retirer la procuration, le droit de l’Assemblée de questionner le gouvernement, et la fixation du droit de se représenter à la présidence une seule ».

« L’histoire ne reviendra pas en arrière », a-t-il asséné.

Cette constitution est une émanation de la révolution et du processus rectificatif, le référendum est une occasion pour le peuple de réaliser ses revendications et sauver l’Etat, a-t-il affirmé en substance.

« Dites oui, pour que l’Etat ne soit pas frappé de sénilité, et pour que les objectifs de la révolution se concrétisent, il n’y aura ni indigence, ni terrorisme, ni famine, ni oppression, ni douleur », a-t-il conclu.

