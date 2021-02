Tunisie : SaÃ¯ed Charge Jarandi de se rendre dans plusieurs pays Ã©trangers

Tunisie : Saïed Charge Jarandi de se rendre dans plusieurs pays étrangers

Le président Kaïs Saïed a chargé ce lundi 15 février, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, de se rendre dans plusieurs pays frères et amis, pour plus de concertation autour des affaires d’intérêt commun, et en vue de prospecter de nouvelles opportunités de coopération.

Reçu à Carthage, le chef de la diplomatie tunisienne a informé le chef de l’Etat, sur la participation de la Tunisie aux manifestations régionales et internationales tenues récemment, dont le sommet de l’Union africaine.

Cette rencontre était une occasion pour réitérer la position constante de la Tunisie aux côtés de la Libye, en vue d’instaurer la stabilité dans ce pays et dans l’ensemble de la région.

Le chef de l’Etat a donné ses instructions pour bien préparer les prochaines conférences prévues en Tunisie, notamment la 18ème édition du Sommet de la Francophonie, et le sommet Ticad-8.

