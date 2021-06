Tunisie : Saïed dépêche un avion militaire en Allemagne pour ramener 25 concentrateurs d’oxygène

Un avion militaire s’envolera pour l’Allemagne pour ramener 25 concentrateurs d’oxygène (extracteurs) en Tunisie, sur instruction du président de la République.

Cette démarche intervient dans le cadre du suivi continu par le chef de l’Etat de l’évolution de la situation sanitaire critique dans le pays suite à la propagation rapide du Coronavirus, indique la présidence dans un communiqué.

La présidence de la république dit avoir intensifié ses actions et efforts auprès de plusieurs pays frères et amis, pour mettre à disposition divers équipements médicaux, au profit des différents CHU et hôpitaux régionaux du pays, en vue de les aider à faire face à la pandémie.

La même source ajoute qu’une coordination est en cours entre le ministère de la Santé et les autorités italiennes en vue de transférer des équipements médicaux en Tunisie, dans la foulée de la visite officielle effectuée par le président de la République à Rome en ce mois de juin.

