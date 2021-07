Tunisie : Saïed émet un décret chargeant les secrétaires généraux d’expédier les affaires courantes

Le président Kaïs Saïed a émis un décret présidentiel en vertu duquel il a décidé de démettre de leurs fonctions Hichem Méchichi, chef du gouvernement et chargé de l’intérim à la tête du ministère de l’Intérieur, Ibrahim Bartagi, ministre de la Défense nationale et Hasna Ben Slimane, ministère à la fonction publique et ministre de la Justice par intérim, et ce à compter du dimanche 25 juillet 2021, annonce un communiqué de la présidence.

Il a été, par ailleurs, décidé, en vertu de ce même décret, que les secrétaires généraux ou les directeurs administratifs et financiers à la présidence du gouvernement et aux ministères concernés procèdent à l’expédition des affaires administratives et financières jusqu’à la nomination d’un nouveau chef du gouvernement, et de ses nouveaux membres.

Le président de la république avait annoncé hier, soir du 64ème anniversaire de la république, des décisions majeures portant sur la suspension des travaux de l’Assemblée pendant 30 jours, la levée de l’immunité sur les députés, et la déposition du chef du gouvernement.

Dans une allocution au terme d’une réunion d’urgence avec les cadres sécuritaires et militaires, le chef de l’Etat avait annoncé qu’il occupera le pouvoir exécutif avec un chef du gouvernement qu’il nommera lui-même, et qu’il présidera le parquet.

Il avait expliqué avoir pris ses décisions sur la base de l’article 80 de la constitution, signalant que d’autres mesures paraîtront sous forme de décrets loi, jusqu’à ce que la paix civile soit rétablie, et que l’Etat et la société soit sauvés.

