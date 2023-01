Tunisie : Saïed en visite dans la vieille ville, « la fête de la révolution est célébrée le 17 décembre, et non demain »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a arpenté cet après-midi, du vendredi 13 janvier, les souks de la vielle ville de Tunis, qui étaient noirs de monde, au milieu d’agents de sécurité qui essayaient de lui ouvrir la voie.

« Je marche au milieu du peuple tunisien, et je n’ai peur que de Dieu et de la responsabilité », a-t-il souligné dans une déclaration médiatique, relayée par des vidéos diffusées par différents médias.

« Il n’y a pas de place pour les traitres en Tunisie », a-t-il lancé.

S’agissant de l’appel à manifester lancé par différents partis et associations de la société civile demain, samedi 14 janvier à l’avenue Habib Bourguriba, il a rétorqué que « la fête de la révolution est célébrée le 17 décembre, et non demain ».

Kaïs Saïed a ajouté que « de nombreux Tunisiens se retrouvent dans la rue et pas seulement les policiers, comme le prétendent certains, ceux qui veulent détruire l’Etat tunisien », selon ses dires.

C’est la seconde fois en une semaine que le chef de l’Etat aille à la rencontre des Tunisiens. Il s’était rendu mardi dernier, dans l’autre flanc de la Médina, dans les quartiers de Bab Mnara et Bab Jedid, où il a échangé avec les jeunes et a accusé ses détracteurs d’être à l’origine des crises successives.

Gnetnews