Tunisie : SaÃ¯ed se rend Ã  Bab Mnara et Bab Jedid, et incite les citoyens au travail et Ã  l’espoir

Tunisie : Saïed se rend à Bab Mnara et Bab Jedid, et incite les citoyens au travail et à l’espoir

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu la nuit d’hier, mardi 10 janvier 2023, dans les quartiers de Bab Mnara et Bab Jedid, « en vue de s’enquérir des préoccupations des citoyens de près ».

Le chef de l’Etat s’est rendu dans un café dans les environs de ces lieux historiques et pleins de nostalgie, a discuté avec les jeunes qui y étaient attablés et les a incités à avoir espoir dans l’avenir et à travailler pour réaliser leurs espérances, formulant le vœu que les autorités puissent « leur assurer tout ce dont ils ont besoin ».

Dans une vidéo mise en ligne, au milieu de la nuit, sur la page officielle facebook de la présidence, et rétorquant aux doléances d’un jeune de voir les « grosses têtes » s’éloigner, Kaïs Saïed a lancé : « l’on va reconstruire, tout ce qu’ils ont détruit ».

Il a, par ailleurs, échangé avec le cafetier qui s’est plaint de la pénurie du sucre, du café et du lait… »tout est disponible, mais c’est fait exprès pour exacerber la situation et créer des crises …. », lui a-t-il répondu, signalant que cette situation n’a pas de précédent même dans les années soixante, il n’y a pas eu ce genre de pénurie, quoique le pays avait peu de moyens.

Il a accusé ses détracteurs, sans les nommer, d’être à l’origine de cette situation, ceux qui « se rassemblent devant le théâtre municipal » : « ils sont en train de jouer le rôle que leur dicte le metteur en scène qui se cache derrière le rideau et les gère comme des marionnettes », a-t-il dit.

Le chef de l’Etat a promis un redressement des finances publiques et de l’économie de manière à ce qu’elles profitent aux Tunisiens, et non à des parties extérieures.

