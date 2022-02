Tunisie : SaÃ¯ed et al-Sissi s’engagent Ã  renforcer leurs concertations bilatÃ©rales

Tunisie : Saïed et al-Sissi s’engagent à renforcer leurs concertations bilatérales

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu hier, jeudi 17 février à Bruxelles, un entretien avec son homologue égyptien, Abdelfattah al-Sissi.

Les deux chefs d’Etat ont exprimé « leur grand soulagement envers le développement continu des relations tuniso-égyptiennes dans différents domaines ».

Ils ont exprimé « leur détermination ancrée à continuer à raffermir les liens historiques, et à consacrer davantage la tradition de dialogue et de concertation, en vue de conférer un élan plus fort aux relations entre les deux pays, pour l’intérêt des deux peuples frères », rapporte un communiqué de la présidence.

Saïed et al-Sissi ont, par ailleurs, évoqué une série de dossiers bilatéraux et régionaux d’intérêt commun, ainsi que les thématiques à l’ordre du jour de l’actuelle édition du sommet Union européenne – Union africaine.

