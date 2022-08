Tunisie : SaÃ¯ed et le PDG du groupe Toyota signent un mÃ©morandum d’entente pour promouvoir la coopÃ©ration dans de nombreux domaines

Tunisie : Saïed et le PDG du groupe Toyota signent un mémorandum d’entente pour promouvoir la coopération dans de nombreux domaines

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le président-directeur général du groupe japonais TOYOTA TSUSHO ont signé hier, dimanche un mémorandum d’entente, encadrant de nombreux secteurs de coopération et de partenariat futur entre les deux parties.

Signé en marge de la tenue de la conférence internationale du développement en Afrique (Ticad 08), ce mémorandum porte sur la promotion de la fabrication des composants automobiles en Tunisie.

Il concerne, également, les domaines de l’infrastructure, des énergies renouvelables, du dessalement de l’eau de mer, ainsi que le domaine sanitaire, indique en substance un communiqué du ministère de l’Economie et de la Planification.

Dans une déclaration médiatique, le ministre de l’Economie a indiqué que la Tunisie dispose de plusieurs avantages préférentiels, intéressant ce groupe international et les investisseurs japonais en général, notamment ses compétences, son positionnement géographique, et son infrastructure permettant à ces sociétés de viser le marché africain.

Le développement de l’économie japonaise fait que ce pays apporte une valeur ajoutée à la plupart de ses investissements en Afrique, du fait de l’importance de cette région à long terme, a-t-il affirmé, soulignant la nécessité que la Tunisie mette à profit la Ticad 08 pour saisir les opportunités d’investissements conjoints dans les pays africains.

Le PDG du groupe nippon a souligné la détermination du Japon à nouer des partenariats avec la Tunisie et à contribuer à son développement, à travers une série de projets devant être réalisés dans de nombreux secteurs vitaux.

Gnetnews