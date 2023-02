Tunisie : Saïed et Tebboune réaffirment « la solidité des relations bilatérales »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu ce mardi 14 février, une communication téléphonique, avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune.

Cet entretien était une nouvelle occasion pour « affirmer la solidité des relations entre les deux pays dans tous les domaines, et s’engager à les consolider et les développer davantage ».

Les deux dirigeants ont convenu « d’aller de l’avant vers un avenir commun, en s’inspirant de notre glorieuse histoire, les valeurs d’émancipation et de souveraineté, et en prospectant avec la même volonté, un seul avenir répondant aux aspirations populaires en termes d’entraide et de complémentarité », rapporte la présidence dans un communiqué.

« Les deux présidents ont évoqué les relations fraternelles solides et les questions bilatérales d’intérêt commun », selon un communiqué de la présidence algérienne.

Gnetnews