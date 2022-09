Tunisie : Saïed exhorte Charfeddine à déployer plus d’efforts en matière de lutte contre la spéculation

Le président de la république, Kaïs Saïed, a appelé le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, à œuvrer cette période, à déployer davantage d’efforts en matière de lutte contre la spéculation, et de contrôle des circuits de distribution, en collaboration avec le ministère du Commerce et du développement des exportations, et les autres parties concernées.

Lors de leur entretien hier, mercredi 31 août, à Carthage, « le chef de l’Etat a chargé le ministre de l’Intérieur à transmettre ses remerciements aux forces sécuritaires, pour les efforts déployés pour contribuer à faire réussir la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08 », tenue le week-end dernier à Tunis.

La rencontre a porté sur d’autres sujets liés à la situation sécuritaire dans le pays, selon un communiqué de la présidence.

Gnetnews