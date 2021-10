Tunisie : Saïed décline la teneur du dialogue national, et réitère son rejet de l’ingérence étrangère

Le président de la république, Kaïs Saïed, a fait état, jeudi, « de volonté politique pour conférer l’efficacité requise à l’action du gouvernement, afin de se consacrer à la situation économique, financière et sociale en Tunisie ».

Présidant le Conseil des ministres, le deuxième après l’arrivée du gouvernement de Najla Bouden, Saïed a affirmé que « plus la Tunisie est déterminée à poursuivre la consolidation de ses relations de coopération avec les pays frères et amis, plus elle est attachée à sa souveraineté nationale, et au respect des choix du peuple tunisien », réitérant son rejet de « toutes les tentatives de recours à l’étranger, en vue de s’ingérer dans les affaires intérieurs de notre pays, ou lui porter préjudice. »

Saïed a accusé certains de « s’appuyer sur l’étranger afin de trouver une place, qu’ils ont perdue à jamais à l’intérieur ».

« Il y a certaines parties qui utilisent des sociétés étrangères, spécialisées dans la propagande, pour porter préjudice à la Tunisie et aux Tunisiens », a-t-il fustigé.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a annoncé le lancement d’ »un dialogue national intègre et sincère » auquel participent les jeunes à travers l’ensemble du territoire national, et qui sera totalement différent des expériences passées. A l’odre du jour de ce débat, de nombreux sujets dont les régimes politique et électoral.

Ce dialogue se déroulera selon une durée déterminée, convenue au préalable et conformément à de nouveaux mécanismes et conceptions, débouchant sur la formulation de propositions de synthèse dans le cadre d’une conférence nationale. Le dialogue national ne concerne pas tous ceux qui ont extorqué l’argent du peuple, ou ont vendu leur conscience à l’étranger, a-t-il dit.

Il a annoncé la parution d’un décret qui détaillera les étapes et les mécanismes de ce dialogue.

Gnetnews