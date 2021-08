Tunisie : Saïed met en garde « ceux qui tentent de s’infiltrer au ministère de l’Intérieur et aux rouages de l’Etat »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a dénoncé, hier soir mercredi 04 août, lors d’une visite au ministère de l’Intérieur, « ceux qui cherchent à s’infiltrer aux rouages de l’Etat et au ministère de l’Intérieur particulièrement », en se voulant rassurant : « Il y a des patriotes sincères qui sont garants de la préservation de l’Etat et du respect de la loi. »

« Il y a celui qui s’est infiltré et celui qui tente de s’infiltrer…mais il restera en hors-jeu et s’il croit avoir réalisé un but, celui-ci ne sera pas comptabilisé…il sera rejeté par l’histoire », a-t-il asséné, pointant la tentative de certains d’effriter l’Etat : « je suis confiant que vous allez, M le ministre de l’Intérieur, les affronter avec force », a-t-il dit à l’adresse du nouveau locataire du département de l’avenue Habib Bourguiba.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, dénoncé « l’hypocrisie ». Il a mis en garde contre « toute tentative d’attenter au ministère de l’Intérieur »…, appelant ces parties « à se conformer à la loi et aux décisions du ministre de l’Intérieur et du président de la république ».

Et de poursuivre : « Il n’y a pas lieu pour quiconque d’instrumentaliser le ministère de l’Intérieur pour des fins personnelles. Le ministère de l’Intérieur est celui de tous les Tunisiens et non celui d’une partie qui tente d’être agissante en cachette et dans l’obscurité… ceux-ci n’ont pas de place ».

La Tunisie est un Etat de droit…Tous les Tunisiens sont égaux devant la loi, personne ne sera lésée du moment où il n’a rien à se reprocher, a-t-il souligné en substance, en affirmant : « Celui qui est impliqué dans des affaires doit rendre l’argent au peuple, la réconciliation ne pourrait être qu’avec le peuple tunisien et non avec ceux qui tentent d’attenter à l’Etat de l’intérieur et le faire imploser », a-t-il déclaré.

« Le danger ne vient pas de l’extérieur, mais le plus grand danger est l’effritement de la société, la guerre civile et certaines positions qui ne prouvent absolument pas l’appartenance à cette patrie », a-t-il indiqué.

Le chef de l’Etat a réitéré les mises en gardes contre les spéculateurs : « La loi sera appliqué à toute tentative de spéculation de ceux qui détiennent les circuits de distribution (…) les suceurs de sang sont les ennemis du peuple », a-t-il lancé.

Gnetnews