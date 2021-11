Tunisie : Saïed plante un arbre et s’en prend à ceux qui cherchent « à semer les graines de la discorde »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a procédé hier dimanche, 14 novembre, à la plantation d’un arbre au lycée Ibn Rachik d’Ezzahara, théâtre la semaine dernière d’une agression contre un enseignant d’histoire géo, par son élève.

Dans une allocution, en marge de cet évènement qui intervient en célébration de la fête de l’arbre, il a indiqué que « la Tunisie est comme cet arbre, ses racines sont bien ancrées, et ses branches sont tournées vers le ciel ».

Saïed a condamné « ceux qui dans d’autres endroits, sont en train de semer les graines de la discorde ; ceux qui cherchent à attenter à l’Etat tunisien, son unité et les espérances de son peuple »…leur tentative serait vaine, a-t-il déclaré en substance.

Il a affirmé, dans une vidéo, avoir tâché d’être aujourd’hui dans ce lycée, comme une preuve de son « attachement à la science et à une nouvelle pensée, fondée sur la liberté, et la justice » et non sur la division, et la discorde.

Le président de la république s’était, par ailleurs, rendu à l’hôpital militaire de Tunis, au chevet du professeur agressé, par un élève de 17 ans à l’arme blanche avec une sauvagerie sans précédent.

Le chef de l’Etat a perçu dans cette agression, survenue le lundi 08 novembre au lycée Ibn Rachik Ezzahra, une manière d’attenter à l’école publique, affirmant son attachement au savoir, et à la réforme de l’enseignement.

Gnetnews