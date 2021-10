Tunisie : SaÃ¯ed pointe des affaires en cours liÃ©es au marchÃ© financier et appelle Ã  juger les fautifs

Tunisie : Saïed pointe des affaires en cours liées au marché financier et appelle à juger les fautifs

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé ce jeudi 07 octobre, que la Tunisie a besoin d’un marché financier avec des règles claires, évoquant des affaires en cours liés au marché financier.

Recevant le président du Conseil du marché financier, Salah Sayal, qui lui a remis le rapport annuel du CMF de l’année 2020, le chef de l’Etat a appelé à assainir toutes les institutions et à juger ceux qui sont impliqués dans ces affaires, en réponse à la volonté populaire.

Il a, par ailleurs, appelé à appliquer la loi à tous, sur un pied d’égalité, à mettre un terme aux choix et pratiques d’antan, et toutes les formes de corruption et d’extorsion de la subsistance des Tunisiens.

Le président s’est enquis, en préambule, de l’évolution du marché financier tunisien et des activités du Conseil.

