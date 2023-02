Tunisie : Saïed pointe le laisser-aller en matière de maintenance des barrages, dont certains ont perdu toute contenance

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé, ce mardi 14 février, « l’importance vitale de l’eau », comme l’atteste Dieu dans le Saint-Coran, « وجعلنا من الماء كل شيء حي« , a-t-il souligné.

Recevant à Carthage Abdelmonem Belati, et Ridha Gabouj, respectivement, ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et Secrétaire d’Etat à l’eau, nommé hier à ce poste, le chef de l’Etat a passé en revue une série de textes juridiques parus au 20ème siècle, mais qui n’ont pas trouvé la voie de la concrétisation, comme ceux portant sur les lacs collinaires, les puits profonds et autres.

« Le flux des textes est intarissable, alors que les barrages ont tari, et les Tunisiens se plaignent, désormais, de soif, même dans les régions dotées de sources d’eau », a-t-il déploré, cité par un communiqué de la présidence.

Le président de la république a pointé « le laisser-aller qui s’élève au niveau du crime, notamment en matière de maintenance des barrages, dans la mesure où certains ont vu leur capacité d’absorption diminuer, ne dépassant pas le un tiers pour quelques uns, et d’autres encore ont perdu toute contenance, comme le barrage de Oued Khemas, avec l’accumulation des poussières ».

La rencontre a porté sur le dessalement de l’eau de mer, notamment au Sud tunisien.

Kaïs Saïed a rappelé l’appel qu’il avait lancé au Sommet des Etats-Unsi – Afrique, qui s’est tenu récemment à Washington, au sujet de la tenue d’une conférence internationale de l’eau, étant « une affaire intéressant l’humanité tout entière ».

Gnetnews