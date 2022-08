Tunisie : Saïed pointe les crises « successives et provoquées » liées à l’approvisionnement du marché

La hausse démesurée des prix et la spéculation ont été au centre d’une rencontre hier, mardi 30 août à Carthage, entre le président de la république, kaïs Saïed, et la ministre du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi.

Le chef de l’Etat a réitéré son engagement « à ne pas laisser le peuple tunisien à ceux qui abusent de son droit à une vie décente », appelant à « une application stricte de la loi ».

Il a considéré « l’augmentation inacceptable des prix, comme étant intentionnelle de la part des parties connues qui cherchent à attiser la situation par tous les moyens, et à provoquer des crises dans tous les secteurs ».

« Aucun secteur n’a pu échapper à ces crises successives, tantôt une crise de l’eau, tantôt du médicament, des denrées alimentaires ou encore des fournitures scolaires », s’est-il élevé.

Il a affirmé que « l’Etat n’allait pas rester les bras croisés devant ces pratiques », les assimilant à des « crimes. »

Le marché connait cette dernière période des perturbations de l’approvisionnement et une pénurie de certains produits alimentaires, comme le beurre, le café, le sucre…

Gnetnews