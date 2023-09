Tunisie : Kaïs Saïed préconise un décret pour la révision des recrutements intervenus les dernières années

La marche de l’action gouvernementale pendant les tous derniers jours a été au centre d’une rencontre, vendredi 15 septembre 2023, entre le président de la république, Kaïs Saïed et le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Les discussions ont porté sur « la nécessité d’adopter un certain nombre de textes, notamment, le décret portant création de commissions au sein de chaque ministère, ainsi qu’au sein des entreprises publiques, a fortiori que la révision d’un certain nombre de dossiers a révélé que de nombreux recrutements ont eu lieu, les dernières années, sur la base de faux diplômes, outre l’allégeance et le népotisme », indique la présidence dans un communiqué.

Il a été, par ailleurs, question de « la nécessité de faire assumer à chaque responsable sa responsabilité, d’autant que de nombreux projets sont bloqués par des arguments fallacieux, incitant les investisseurs à chercher l’investissement dans d’autres pays ».

« Ceux-ci sont soit un prolongement de certains lobbies, soit ils attendent les rendez-vous électoraux », a indiqué le chef de l’Etat, signalant que « la question concerne l’Etat et le peuple, et non un parti ou des forces de pressions, lesquelles œuvrent, comme d’habitude, à accaparer toutes les richesses du pays ».

Gnetnews