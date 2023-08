Tunisie : SaÃ¯ed prÃ©side une rÃ©union Ã  la Kasbah consacrÃ©e Ã  la lutte contre la spÃ©culation et l’application de la loi Ã  tous

Tunisie : Saïed préside une réunion à la Kasbah consacrée à la lutte contre la spéculation et l’application de la loi à tous

« La lutte contre la spéculation et l’application de la loi à tous » ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, jeudi 17 août 2023, sous la présidence du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, en présence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, ainsi que de Kamel Feki, Sihem Boughdiri Nemsia et Malek Zahi, respectivement, ministre de l’Intérieur, ministre des Finances et ministre des Affaires sociales.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’unité de l’Etat et la nécessité de la cohérence des actions de l’ensemble de ses institutions.

La crise provoquée du pain ne devrait pas se reproduire pour la rentrée scolaire et universitaire, ou pour d’autres produits de base, d’autant que certains sont en train de planifier, dès l’hors, d’autres crises, a-t-il souligné.

Le président de la république a affirmé que l’Etat n’allait pas rester les bras croisés. Il combattra tous les spéculateurs, et œuvrera à assainir l’administration de celui qui s’y est faufilé et est devenu, désormais, un obstacle pour la marche du service public, a-t-il déclaré en substance.

Le chef de l’Etat s’est rendu, par la suite, à l’ancienne ville, et puis à l’avenue Habib-Bourguiba, où il a rencontré des citoyens et écouté leurs préoccupations.

Saïed a fait le déplacement, dans la foulée, dans certaines boulangeries pour vérifier la disponibilité du pain.

Gnetnews