Tunisie : Saïed promet de contrer par la loi toutes les tentatives d’infiltration dans les corps vitaux

Le président de la république, Kaïs Saïed, a présidé hier lundi, à la caserne nationale d’el-Aouina, la commémoration du 65ème anniversaire de la création de la garde nationale, en présence du chargé du ministère de l’Intérieur, du Commandant de la garde nationale et de hauts cadres sécuritaires.

Le chef de l’Etat a indiqué que sa participation à cette commémoration est « une reconnaissance des prouesses historiques de la garde nationale et ses réalisations ayant dépassé les aspects sécuritaires, pour toucher d’autres secteurs et champs d’intervention non conventionnels », indique la présidence dans un communiqué.

Les membres de la garde nationale sont une source de fierté et d’inspiration pour l’ensemble des Tunisiens, a-t-il souligné, les incitant à être un exemple dans la voie tracée par le peuple.

Le président de la république a mis l’accent sur « l’unité de l’Etat, où la souveraineté appartient au peuple ».

Il a promis de contrer par la loi « toutes les tentatives d’infiltration dans les corps vitaux de l’Etat, et de leur instrumentalisation au service de parties déterminées, afin que ces services publics demeurent pour tous, sur un pied d’égalité ».

Gnetnews