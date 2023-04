Tunisie : Saïed promet une guerre sans merci contre ceux qui cherchent à attenter à l’Etat et ses institutions

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé, ce mardi 18 avril, que « notre devoir sacré en cette étape que vit le pays est de préserver l’Etat, ses institutions et la société ».

« Nous menons aujourd’hui une guerre de libération nationale pour imposer notre souveraineté totale, nous ne renoncerons pas ne serait-ce qu’à une graine de sable ou une goutte d’eau de nos eaux territoriales », a-t-il assuré.

Dans un discours à Carthage, à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire de la fête des forces ce sécurité intérieure, le chef de l’Etat a promis « une guerre sans merci contre ceux qui cherchent à porter atteinte à l’Etat et ses institutions, contre la corruption et les corrompus ayant sévi partout ».

Saïed a dénoncé « ceux qui cherchent à mettre la main sur les ressources du peuple, pour attiser la situation sociale », signalant que « nos forces armées sécuritaires et militaires se dressent comme un rempart à leur encontre ».

« Les Tunisiens ont fait montre de responsabilité et de patience car ils savent que ceux-ci subiront la sanction qu’ils méritent », a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat a appelé la justice « à jouer son rôle en cette étape que vit le pays, afin qu’elle soit au rendez-vous avec les attentes du peuple et avec l’histoire ».

Il a exhorté les forces de sécurité intérieure « à préserver l’Etat contre ceux qui cherchent sa chute », pointant « ceux qui ont essayé, désespérés, de faire imploser l’Etat ».

« Nous appliquons la loi et toutes les règles et les procédures mais nous ne laissons pas l’Etat tunisien une proie pour ceux-ci », a-t-il affirmé.

Il a, par ailleurs, pressé les forces sécuritaires à lutter contre les crimes et à démanteler les réseaux de trafic de drogue qui se sont répandus partout. « Il n’y a pas lieu d’être indulgent avec ceux qui cherchent à droguer les jeunes », a-t-il asséné.

Saïed a prôné gratitude et reconnaissance envers ce corps qui protèle l’Etat et la société, saluant la mémoire des martyrs, rendant hommage aux blessés de l’institution sécuritaire, et promettant la mise en place le plus tôt possible de l’institution fida, afin de s’occuper d’eux et de leurs familles.

Le président de république a remis, dans la foulée, des distinctions aux cadres et agents sécuritaires.

Gnetnews