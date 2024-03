Tunisie : Saïed prône l’application du code pénal contre les traitres, et la lutte contre les pots-de-vin

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé la nécessité de démanteler les lobbies dans tous les secteurs, lesquels trouvent, hélas, leur prolongement, dans de nombreuses structures administratives, signalant que les responsables qui n’assument pas, pleinement, leur responsabilité n’ont pas leur place eu leur sein.

C’était lors de sa visite, mardi 19 Mars, au siège du ministère de l’Intérieur où il s’est réuni avec le ministre et les responsables sécuritaires, et « les a incités à plus de don de soi, face aux différents types de crimes, et à appliquer la loi à tous sur un pied d’égalité sans exception ».

Parmi les sujets évoqués, celui des pots-de-vin qui devra être contré là où il se trouve, tout en traitant les causes ayant fait qu’il ait pris autant d’ampleur. Nombreux sont ceux qui transforment l’autorité que leur confère la loi à une marchandise qui s’achète et se vend, et la plus grande trahison est celle de garder le silence sur ce type d’agissement, a-t-il souligné en substance.

Le chef de l’Etat s’est arrêté à ceux qui prétendent, à tort, être des patriotes et qui se jettent dans le giron des forces étrangères. Pis encore, il y a ceux qui sont appuyés par les sionistes ; il convient d’appliquer la loi à ceux-ci sur la base de l’article 60 et les articles suivants du code pénal. Non seulement, ils trahissent leur patrie, et c’est une haute trahison, mais commettent, par ailleurs, une haute trahison contre le peuple palestinien, a-t-il déploré, cité par un communiqué de la présidence.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, affirmé que l’indépendance n’est pas un document qui a été signé, mais est parmi les plus principaux dépôts qu’il faudrait préserver, signalant que « la colonisation à distance n’est pas moins grave que la colonisation directe ».

« Nous faisons face à de grands défis, mais notre volonté de les relever n’est pas moins importante que celle de préserver notre liberté et notre indépendance, et d’affranchir la patrie des corrompus », a-t-il conclu, appelant à ce que la patrie soit purifiée des lobbies et des traitres.

