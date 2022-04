Tunisie : SaÃ¯ed rencontre des dÃ©putÃ©s europÃ©ens, et se dit dÃ©terminÃ© Ã  mettre un terme Ã  la pÃ©riode exceptionnelle

Tunisie : Saïed rencontre des députés européens, et se dit déterminé à mettre un terme à la période exceptionnelle

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, lundi 11 avril, une délégation de députés européens, comptant Jakop Dalunde, Andrea Cozzolino, Michael Gahler et Javier Nart.

Le chef de l’Etat a passé en revue « les raisons ayant poussé à la prise d’une série de dispositions depuis le 25 juillet 2021 », affirmant sa détermination à mettre un terme à cette période exceptionnelle, à travers la concrétisation « des pas annoncés », indique un communiqué de la présidence.

Il a assuré que « le dialogue national avait démarré effectivement, et sera mené sur la base de la consultation électronique, et ce pour préparer la tenue d’un référendum et des législatives libres, et intègres, sous l’égide de l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE). »

Le chef de l’Etat s’est dit « attaché à préserver l’unité et la pérennité de l’Etat tunisien, à garantir la souveraineté et l’indépendance de la décision nationale, à contrer toutes les tentatives d’y porter atteinte de l’intérieur et à récupérer la volonté du peuple tunisien ».

Il s’est, par ailleurs, engagé à renforcer le respect des droits de l’homme, à préserver les libertés et à bâtir un Etat juste et fort, doté de toutes les garanties, afin que le peuple tunisien exprime ses opinions et aspirations, en toute liberté.

La rencontre a porté essentiellement sur la participation au dialogue national, et les prochaines échéances dans le pays.

Les deux parties ont souligné leur « détermination conjointe à renforcer les liens forts entre la Tunisie et l’Union européenne, sur la base des valeurs et intérêts réciproques ».

La délégation parlementaire européenne, en visite en Tunisie du 11 au 13 avril, s’entretiendra, par ailleurs, avec des représentants du gouvernement, de partis politiques et de la société civile, sur les réformes politiques et le retour à la légalité institutionnelle.

Gnetnews