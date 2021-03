Tunisie : Saïed réunira prochainement le Conseil de sécurité national autour de la situation économico-financière

« Le président Kaïs Saïed a promis de réunir, prochainement, le Conseil de sécurité national, pour examiner la situation économique et financière et parvenir à une sortie de crise ».

C’est ce qu’a affirmé le président de la Commission des Finances et de la planification à l’Assemblée, Heykel Mekki, à l’issue d’une entrevue avec le chef de l’Etat à Carthage ayant porté sur la crise politique et ses répercussions sur la situation économique.

Le député du mouvement Echaâb a indiqué, selon une vidéo mise en ligne, que « les discussions ont tourné autour de la situation économique, les finances publiques, le classement de moody’s, les déclarations du FMI et autres… »

« Il y a des solutions à la crise, mais le problème réside dans le manque de volonté de certains intervenants », a-t-il souligné.

Heykel Mekki a estimé que « l’intervention du président de la république pour frapper l’économie de rente, et en vue de la relance économique, du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), et aux entreprises publiques aura un impact sur la redynamisation de l’économie tunisienne ».

Kaïs Saïed avait auparavant reçu le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi.

La rencontre a porté sur la situation économico-financière dans le pays, et la nécessité de parvenir à des solutions, selon une nouvelle approche.

