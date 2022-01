Tunisie : Saïed réunit des juristes autour « des solutions juridiques et politiques » de rupture avec le passé

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rencontré hier, mardi 18 janvier, à Carthage, les doyens Sadok Belaïd, et Mohamed Salah Ben Issa, ainsi que le professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, Amine Mahfoudh.

Cette rencontre a porté sur « des questions liées à des aspects juridiques et politiques, et l’élaboration de solutions pour la prochaine période rompant définitivement, avec ce qu’ont vécu les Tunisiens pendant la période écoulée », rapporte un communiqué de la présidence.

Il a été aussi question du service public de la justice, étant donné qu’ »il n’y a pas lieu de garantir les droits et libertés, sauf avec une justice équitable, et des tribunaux devant lesquels l’ensemble des citoyens sont traités sur un pied d’égalité ».

Le chef de l’Etat a affirmé que « les constitutions et les institutions politiques ne sont pas un but en soit, mais visent à réaliser les objectifs pour lesquels elles ont été mises en place ».

Kaïs Saïed a réitéré sa détermination « à concrétiser la liberté et la justice dans la pratique et la réalité, et non au niveau des déclarations et des discours ».

Gnetnews